يبدأ اليوم.. خطوات قراءة عداد الغاز الطبيعي إلكترونيا

تستقبل شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" اليوم طلبات العملاء بتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي إلكترونيا، حتى 15 يوليو الجاري.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا كالتالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg.

2) الضغط على خانة تسجيل قراءة العداد.

3) اختيار المنطقة أولا، وتحديد المنطقة التابع لها.

4) إدخال رقم المشترك يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

5) الضغط على اعرض، تظهر البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية بعد التسجيل.