إحالة سائق النقل المتهم في حادث طبيبات المنيا للمحاكمة

أحالت النيابة العامة سائق النقل المتهم في حادث "طبيبات المنيا"، والذي أسفر عن وفاة 4 طبيبات وإصابة 13 آخرين، للمحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

جاء قرار الاحالة بعد ان تسلمت النيابة العامة تقريرا طبيا خاص بتشريح جثث المتوفين بالإضافة إلى تقرير حول حالة المصابين في الحادث، وتفاصيل الإصابات التي لحقت بهم، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد وتقارير لجنة المرور المكلفة بفحص السيارات محل الحادث.

وكانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتوفين والمصابين في حادث طريق الكريمات أطباء كانوا قادمين من محافظة المنيا لحضور مؤتمر لوزارة الصحة واصطدمت بهم سيارة نقل أدت لوقوع الحادث.

وانتقل فريق من المباحث الي مسرح الحادث بالطريق الكريمات وسيارات الاسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين. أفادت التحريات أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل جامبو بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ورجحت التحريات الأولية نوم قائد السيارة النقل أدي لوقوع الاصطدام.