مينا عطا وشيرين يحيى يقدمان أغنية "درس مفيد" احتفالا بثورة 30 يونيو

انتهى المخرج خالد نورالدين، من تصوير كليب جديد لأغنية "درس مفيد"، احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيه، والأغنية سجلها المطربين الشباب مينا عطا وشيرين يحيي، من كلمات محمد عبدالحي، ألحان وليد الحسيني، وتوزيع حمادة الحسيني.

وأكد نور الدين في بيان، أنه تحمس لفكرة الأغنية فور سماعها، وقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب، لطرحها مع احتفالات ثورة 30 يونيه، مشيرا إلأى أن اختيار مينا عطا وشيرين يحيي لغناء الأغنية، كان موفقا من الملحن وليد الحسيني، لأنهما من جيل الشباب، والأغنية تخاطب هذا الجيل، وترسل لهم رسائل مهمة حول الدروس المستفادة من ثورة 30 يونيه.