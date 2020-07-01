توزيع 63 ألف جنيه مساعدات من محافظة القليوبية لـ 9 عرائس يتيمات

وزع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شيكات المساعدات المالية لعدد 9 عرائس من الفتيات اليتيمات من أبناء المحافظة، بإجمالي 63 ألف جنيه.

وقدم "الهجان"، التهاني للفتيات اليتيمات، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة تعد نواة لتكوين أسر صالحة، مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود التنفيذية لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل.

وأشار المحافظ إلى أن المساعدات المالية تأتي في إطار البرنامج الخيري الذي تتبناه مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفتيات اليتيمات ومساعدتهن على استكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني نجحت على مدار السنوات السابقة، وحتى الآن في دعم زواج العديد من الفتيات اليتيمات من مختلف أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعميد أحمد علي، نائبا عن اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، وولاء صلاح مدير إدارة التواصل المجتمعي بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك بروتوكول تعاون مبرم بين محافظة القليوبية وجمعية الأورمان للتعاون في العديد من المجالات (الطبية-الاجتماعية) ومنها عمليات قلب مفتوح، وزرع قوقعة، سماعات أذن، وعمليات مياة بيضاء وزرع عدسة وزرع قرنية، وتركيب أطراف صناعية، كما تم توفيرملابس للأطفال الأيتام أثناء الاحتفالات بعيد اليتيم، والأعياد، بجانب توفير احتياجات لمدرسة المكفوفين والصم والبكم (أدوات دراسية- ملابس وتوفير عجول كأضحية للعيد بالإضافة إلى المواد الغذائية وملابس ومفروشات)، وما زال التعاون مستمرا بين المحافظة وجمعية الأورمان في العديد من النواحي الاجتماعية.