تركيا تقصف بلدة تابعة لمحافظة أربيل شمال العراق

أعلن رئيس بلدية سيداكان بمحافظة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شمال البلاد، إحسان شلبي، عن تعرض قرية بيركما المحيطة ببلدة سيدكان بمحافظة أربيل، للقصف من قبل قوات الاحتلال التركي، وفقا لما ذكرته وكالة "رودوا" Rudaw الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وسبق أن كشف مسؤولون أمنيون في محافظة أربيل، عن تقدم جديد لقوات الاحتلال التركي داخل العراق، بعد اشتباكها مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين شمالي أربيل، احتلت خلالها على 3 قرى متجاورة، وذلك بعد يوم واحد من عملية إنزال تمكنت خلالها قوات تركية خاصة من احتلال على جبل "خامتير"، في قضاء سنجار شرقي دهوك، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن أولى القرى المأهولة بالسكان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".