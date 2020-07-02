مازيراتي تعلن انطلاق دورة هذا العام من برنامج Master Maserati

أعلنت مازيراتي، المصنع الإيطالي للسيارات الفاخرة، عن انطلاق الدورة الحادية والعشرين من برنامج Master Maserati، متضمنةً باقة شاملة من الدورات التدريبية حول القيادة الرياضية.

وتشتمل قائمة دورة هذا العام على 7 فعاليات (بتنسيقات مختلفة)، والتي ستقام على حلبة Varano de’ Melegari خلال الفترة بين 3 يوليو – 23 أكتوبر 2020.

واتخذت إدارة البرنامج إجراءات وقائية صارمة وبروتوكولات خاصة للحد من المخاطر الصحية خلال الأنشطة، ولتمكين العملاء من الاستمتاع بممارستها ضمن أقصى مستويات السلامة الصحية.

وأتاح برنامج Master Maserati على مدار 20 عاماً للمشاركين فيه قيادة جميع طرازات مازيراتي؛ بدءاً من السيارات الأسطورية مثل جران توريزمو MC GT4 ووصولاً إلى أحدثها مثل سيارة ليڤانتـي تروفيو، فضلاً عن اكتساب هؤلاء السائقين خبرات شخصية حول أسرار القيادة في حلبة السباق.

كما يحظى جميع المشاركين في البرنامج بدروس فردية يقدمها نخبة من السائقين المحترفين والمدربين الشخصيين، إضافةً إلى مقاطع فيديو تحليلية مفصلة ودعم شامل من خلال خاصية تحليل البيانات عن بعد.

وتنظم مازيراتي هذه الدورات بالتعاون مع شركة Scuderia de Adamich ، وقد تم توسيع تشكيلة المدربين هذا العام إلى أكثر من 100 مدرب من حول العالم.

وتعتبر Scuderia de Adamich شريكاً ومنسقاً للبرنامج منذ انطلاقه في عام 1999، وقد أثمرت هذه العلاقة القوية والراسخة عاماً تلو الآخر عن تطوير منهجيات متنوعة ومساقات تدريبية متعددة.

واعتباراً من هذا العام، سيوفر برنامج Master Maserati ما لا يقل عن 5 أنواع مختلفة من الدورات؛ حيث تركز 4 منها على القيادة في حلبات السباق ضمن حلبة Riccardo Paletti في بلدة فارانو دي ميليغاري. وقد تم تصميم هذه الدورات لتناسب مستويات مختلفة من الكفاءة، وهي تجري تحت إشراف سائقي سابق مؤهلين.

ولضمان تجربة استثنائية للمشاركين، تشتمل باقة السيارات المشاركة على: حران توريزمو، وجيبلي، وليڤانتـي، والسيارة القوية جران توريزمو MC GT4.

كما تم تخصيص دورة إضافية للشركات التي تسعى إلى تنمية وتعزيز روح الفريق لديها، مستفيدةً من المزايا الكاملة وتدريبات القيادة المتميزة والممتعة التي توفرها Master Maserati. وتشهد دورة 2020لهذا العام تنظيم دورة خاصة بالمجموعات مع باقات تستمر لمدة يوم أو يومين (تبعاً للتنسيق المختار) وبرنامجاً مخصصاً سيتم تنظيمه في مركز التسوق الفاخر في قرية فيدينزا المجاورة.

ونجح البرنامج منذ عام 1999 في تنظيم ما يزيد على 550 دورة تدريبية استمرت لأكثر من 700 يوم على الحلبة. وحصل أكثر من 7 آلاف عميل من أكثر من 50 دولة على فرصة لقيادة مختلف طرازات مازيراتي، من بينهم نسبة كبيرة - تعادل 32% - من عشاق مازيراتي غير الأوروبيين؛ لا سيما من دول آسيا والولايات المتحدة.

وشهد البرنامج منذ انطلاقه قيادة نحو 30 طرازاً مختلفاً من مازيراتي، كما تنضم هذا العام سيارة ليڤانتـي تروفيو مع محركها ثماني الأسطوانات وقوة 580 حصاناً، إلى مجموعة السيارات المشاركة.

ويشتمل برنامج Master Maserati على الدورات التالية:

Pratice

يستمر برنامج Practice لنصف يوم، ويتيح للمشاركين قيادة أفضل الطرازات الرياضية بين السيارات المشاركة واختبار القوة الخارقة، والأداء الفائق، ومتعة القيادة التي تميز علامة مازيراتي. ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية مع مدربين مرافقين، وتمرينات القيادة على الأسطح ذات الاحتكاك المنخفض، وفيديوهات لأداءات القيادة. وفي ختامه، يشهد البرنامج حفلاً لتوزيع الجوائز.

الموعد: 3 يوليو، و8 سبتمبر، و12 أكتوبر 2020.

المشاركون: 30 مشاركاً كحد أقصى.

Qualifying

يستمر برنامج Qualifying ليوم كامل، ويجري بالتعاون مع أحدث نسخة من سيارات جران توريزمو وجيبلي وليڤانتـي الرياضية. ويُعتبر برنامج التأهيل مكثفاً أكثر من دورة التمهيد، إذ يتضمن جلسات أكثر حول سرعة التحكم بالسيارة، واللّفات، وفيديو تحليلي، وتحليل البيانات عن بعد، ما يسمح للمشاركين بتحسين أسلوبهم وصقل مهاراتهم في القيادة.

الموعد: 23 يوليو و15 سبتمبر 2020

المشاركون: 30 مشاركاً كحد أقصى

Race

يستمر برنامج Race لمدة يوم كامل، ويطور خلاله المشاركون من ذوي المستوى المتقدم مهاراتهم، ويكتشفون الأداء الحقيقي على الحلبة عبر قيادة سيارات ليڤانتـي تروفيو، وليڤانتـي S، وليڤانتـي GTS، وجيبلي S Q4، وجران توريزمو، وGT4 على حلبة السباق. ويشمل البرنامج جلسات فردية ومعمقة، ولفّات سريعة، وإجراءات الأمان في السيارة وعلى الحلبة ، بالإضافة إلى قيادة عالية الدقة والأداء في الحلبة مع سيارة جران توريزمو MC GT4الرائعة.

الموعد: 8 أكتوبر 2020

المشاركون: 12 مشاركاً كحد أقصى

Master

يمتدّ برنامج Master ليومين كاملين ويوفر أعلى مستوى من تجارب القيادة، ويكتسب خلاله المشاركون معرفة معمقة حول سيارات جران توريزمو، وجيبلي، وليڤانتـي الرياضية، فضلاً عن سيارة جران توريزمو GT4؛ عنوان القوة والمتانة. ويقدّم هذا البرنامج، الذي يُعتبر بمثابة شهادة الماجستير الجامعية، تخصصاً في تقنيات قيادة سيارات السباق، ويشمل عناصر مخصصة مثل مجموعة أدوات السائق، ولفّات برفقة أندريا بيرتوليني؛ بطل العالم أربع مرات في سباقات GT، بالإضافة إلى نصائح من أخصائيّ العلاج الطبيعي لدى شركة Med-Ex لمساعدة السائقين في التغلب على الضغوط والاضطرابات التي تواجههم خلال السباق. ومن المقرر إقامة عشاء خاص لجميع السائقين في نهاية اليوم الأول.

الموعد: 22 و23 أكتوبر 2020

المشاركون: 12 مشاركاً كحد أقصى

Incentive Courses for Corporate Events

هذه الدورات موجهة للشركات، وتهدف إلى تعزيز العلاقة بين أعضاء الفريق الواحد من خلال ما تقدمه من نشاطات ممتعة ومميزة لإتقان القيادة. وتتضمن هذه الدورات برنامجاً مخصصاً لتلبية الاحتياجات والأهداف الخاصة لأي شركة أو فريقها أو عملائها المهمّين، ويرحب بمجموعات من 100 مشارك وفقاً للعدد المطلوب من الأيام. كما يقدّم حلبة محمية Varano de' Melegari الطبيعية دورة للقيادة على الطرق الوعرة تناسب الفعاليات الجماعية. وتمّ تجهيز إحدى المناطق الوعرة في الموقع بعقبات خشبية اصطناعية لرفع مستوى التحدي، ومساعدة المشاركين على تحسين تقنياتهم في القيادة على الجسور، والمنعطفات، والمنحدرات الطويلة، وحتى على منصات الاختبار. وأخيراً، يمكن الجمع بين جلسات القيادة والأنشطة الثقافية؛ مثل زيارة خاصة إلى متحف بانيني للسيارات في مودينا، وجولة سياحية لتجربة أصناف الطعام المحلية، أو جولة لزيارة مصنع سيارات مازيراتي التاريخي في مودينا، والذي تمّ تجديده بالكامل لإنتاج سيارة مازيراتي MC20 الجديدة.