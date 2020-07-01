السعودية: نتوقع من مجلس الأمن تمديد حظر أسلحة إيران

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، اليوم، إنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا، مضيفا في مؤتمر صحفي: "نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران".

وأوضح: "واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، اليوم، قال فيه إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجددا.

وأضاف بومبيو، أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية، وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي.

وقال: إذا رفعنا حظر الأسلحة عن إيران، فستقوم بتزويد الأسلحة لأذرعها الإرهابية حول العالم، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح أن تمديد حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر، مشيرا إلى أن هناك غياب للعدالة في إيران يجب أن يتوقف ذلك.

وأكد السفير السعودي عبدالله المعلمي، في كلمة له في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن التقرير الأممي أثبت دور إيران في الهجمات على السعودية، مضيفاً أن التقرير دليل على انتهاكات طهران للقرارات الدولية.

وأشار إلى أن إيران تواصل سلوكياتها غير المسؤولية وغير المنطقية، قائلاً: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون سلوك إيران إذا تم رفع حظر السلاح؟".

وشدد على أنه على المجتمع الدولي أن لا يتجاهل السلوك الإيراني في المنطقة.

وكانت السعودية رحّبت بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات ضدها، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.

وأعلنت السعودية، في رسالتها أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية الممتدة منذ عام 1979.

وكشف السفير السعودي أنه تم اعتراض أكثر من 60 قاربا تحمل أسلحة إيرانية مهربة، مؤكداً أن المملكة مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزازات إيران.