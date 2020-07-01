واشنطن تعلن بدء سريان اتفاقية التبادل الحر مع كندا والمكسيك

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، اليوم، إن الأول من يوليو يمثل "إنجازًا تاريخيًا" لدول أمريكا الشمالية لزيادة التصنيع والاستثمار في المنطقة، مع دخول اتفاقية التبادل الثلاثي بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حيز التنفيذ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعرب بومبيو، في بيان بهذه المناسبة، عن شكره لجميع الأطراف على جهودها الرائعة للوصول إلى هذه اللحظة المهمة التي ستفتح فرصًا جديدة للشركات الأمريكية والمكسيكية والكندية.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن الاتفاق "سيدعم نمو وتكامل الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية وسيحمي البيئة وحقوق العمال لأجيال قادمة".

وأوضح بومبيو، أنه "في الوقت الذي نتصدى فيه لجائحة فيروس كورونا المستجد والتحديات التي تفرضها على اقتصاداتنا فإن الاتفاقية ستساعد منطقتنا في الوقوف على أقدامها بشكل أسرع وأقوى".

من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، في بيان منفصل إن "اليوم يمثل بداية فصل جديد وأفضل للتجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما وعد بذلك الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين".

وأكد لايتزر: "لقد عملنا بشكل وثيق مع حكومتي المكسيك وكندا لضمان الوفاء بالتزامات ومسؤوليات الدول الثلاث بموجب الاتفاقية وسنواصل ذلك لتنفيذ الاتفاقية".

ورأى لايتزر، أن "التعافي من الجائحة أظهر الآن أكثر من أي وقت مضى ضرورة توقف الولايات المتحدة عن نقل الوظائف إلى الخارج، وأن نزيد من قدرتنا الصناعية والاستثمارية هنا في الداخل".

ووقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نوفمبر 2018 اتفاقية التبادل الحر، لتحل مكان اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية "نافتا" السارية منذ عام 1994 والتي قرر الرئيس الأمريكي الانسحاب منها.