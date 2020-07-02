بعد 20 عاما.. مازيراتى تطور محركا جديدا

كانت تعتمد مازيراتى فى محركاتها على شركة فيرارى التى كانت تمدها بالمحركات منذ فترة طويلة ولكن فى بداية 2020 توقفت فيرارى عن مد مازيراتى بالمحركات.

لذلك قامت مازيراتى بتطوير أول محرك لها بعد 20 عاما باسم نيتونو سعة 3.0 لتر تيربو مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 630 حصانا وعزم دوران 730 نيوتن متر وسوف تستخدمه لأول مرة فى سيارتها الجديدة المنتظرة MC20 التى تحمل اسم متسابقها السير ستيرلنج موس ومن المتوقع الإعلان عنها فى 9 سبتمبر بالإضافة إلى أن مازيراتى تستعد لطرح سيارتين جديدتين بمحركات جديدة كهربائية و هجينة واحتراق داخلى يوم 17 من الشهر الجاري.