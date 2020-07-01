الجبير: سلوك إيران العدواني ييتنامى

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن على العالم منع إيران من تطوير برامجها الباليستية، لافتاً إلى أن تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة لإيران والمعروفة منذ عام 1979، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار الجبير، إلى أنه على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه، مؤكداً إلى أن العالم يشهد السلوك العدواني المتنامي لطهران منذ زمن.

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

وقال المعلمي، في مؤتمر صحفي "نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران"، موضحا: "واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية".

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريح لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، قال فيها إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجددا.

وأضاف بومبيو، أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات.

وكانت السعودية رحّبت بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات ضدها، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.

وأعلنت السعودية، في رسالتها أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس الأمن الدولي على وقف الخروقات الإيرانية الممتدة منذ عام 1979.

وكشف السفير السعودي أنه تم اعتراض أكثر من 60 قاربا تحمل أسلحة إيرانية مهربة، مؤكداً أن المملكة مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة استفزازات إيران.