وزير الري: احتمالية انهيار "النهضة" تحتم علينا تطوير السد العالي

تحدث الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن احتمالية انهيار سد النهضة، قائلا إن لجنة الخبراء التي فحصت سد النهضة لمدة عامين 2011- 2013 حذرت من انهياره، ولكن بالطبع لا تتمنى مصر هذا السيناريو على الإطلاق، ولكن في الوقت ذاته لم يُظهر الجانب الأثيوبي أي ضمانات أو كشف عن أي دراسات أو تعديلات من أجل طمأنة مصر والسودان بخصوص أمان السد.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن من الضروري للغاية التأكد من أمان السد، فحال انهياره لا قدر الله ستتعرض السودان الشقيقة للتدمير، بسبب الموجة المائية الكبيرة التي يخلفها انهيار السد.

وتابع: "بالنسبة لينا هنا في مصر، لازم نؤمن السد العالي ونطور البنية التحتية عشان لا قدر الله إذا سقط سد النهضة وتعرض للانهيار، فلو هناك احتمال 1 من المليون يجب على متخذ القرار تأمين نفسه، وقد نحتاج استثمارات تتخطى 30 مليار جنيه لإنقاذ هذا الوضع".