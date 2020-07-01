الحكومة الإيطالية تدعم دمج اللاجئين العراقيين بالأردن بـ1.5 مليون يورو

وقعت الحكومة الإيطالية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية بقيمة 1.5 مليون يورو لدمج ودعم اللاجئين العراقيين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم في الأردن.

وقال السفير الإيطالي في عمان فابيو كاسيسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الفرصة للمجتمع العراقي في الأردن للاندماج بنشاط في حياة المجتمعات المحلية، وتحقيق التماسك الاجتماعي الأفضل والتكامل الاقتصادي.

وأكد "كاسيسي"، أهمية هذه المبادرة في تعزيز العمالة بين المجتمعات الضعيفة وخلق فرص اقتصادية، مشيدًا بدور الأردن في استقبال وخدمة اللاجئين العراقيين، منوهًا بأن ذلك سيعزز الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة النفسية للنازحين العراقيين، وتحسين المهارات المتعلقة بالعمل لمئات اللاجئين العراقيين والأردنيين، وإنشاء شركات وتوفير التدريب لهم.

من جانبها، قالت ممثلة البرنامج الأممي سارة فيرير أوليفيلا، إن هذا المشروع يعد في صميم برنامج النمو الشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادف إلى تعزيز نهج شمولي، للاعتماد على الذات والتماسك المجتمعي والمساعدة في تحقيق فرص كسب الرزق المستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة ستصل إلى 497 مستفيدًا بشكل مباشر ونحو 2000 مستفيد بشكل غير مباشر.