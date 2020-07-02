بسام راضي: لولا تطوير مجال الإنترنت بمصر لواجهنا مشكلة اليوم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه لولا التطور الذي حدث في مجال الإنترنت في مصر العام الماضي كنا سنواجه مشكلة، "مكنتش هيبقى فيه إنترنت في مصر في ظروف كورونا مع الضغط من حيث الحظر ووجود المواطنين في البيوت واستخدامهم التطبيقات عن بعد سواء في البنوك أو الشركات أو التعلم".

وأضاف راضي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن كم المعلومات في الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية كبير، وكان يجب أن يكون كل هذا العمل موثقا وأرشفة ومعلومات جديدة، مثل المعلومات عن 14 مدينة جديدة في مصر منها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الموقع يحتوي على معلومات كثيرة مثل مشروعات الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، حيث يكاد يكون فيه افتتاحات كل يوم، إضافة إلى 7 محاور على نهر النيل، كما يشير الموقع لقطاع الكهرباء والطاقة الذي تضاعف في مصر إضافة قطاعات الري وإعادة استخدام المياه وتطوير السكة الحديد وغيرها.