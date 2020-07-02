ضبط كمامات مجهولة المصدر بالصيدليات في حملة تموينية بالدقهلية

ضبطت حملة مكبرة لتموين الدقهلية على المحال في مركز المنزلة بالأمس، كمامات مجهولة المصدر ومحلا لتصنيع البلاستيك يستخدم مادة مخالفة للمواصفات.

خرجت الحملة بتوجيهات من السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبقيادة المهندس ثروت محمود المقود مدير إدارة تموين المنزلة، والمفتشين بالإدارة وبمشاركة لجنة الأغذية بمجلس مدينة المنزلة والممثلة من الإدارة الصحية والإدارة البيطرية وإدارة البيئة.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضري جنح أمن دولة طوارئ قسم المنزلة لصيدليتين بناحية مدينة المنزلة لحيازتهما 200 كمامة طبية واقية مجهولة المصدر ومعروضين للبيع.

وضبطت الحملة محلا لتصنيع البلاستيك بناحية قرية "الفروسات" مركز المنزلة للغش التجارى وتم ضبط 30 شيكارة × 25 كجم خرز، بإجمالي وزن 750 كيلو جراما.

وحررت الحملة محضر لمخبزين بناحية "أولاد ناصر، والعربان" وذلك لإنتاجهما خبز ناقص الوزن عن الوزن القانوني، ولمحل بقالة بناحية "الدقانوة الجديدة" وذلك لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ولمطعم وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات للعرض على النيابة العامة.