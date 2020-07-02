مكافآت مادية وتعيين فوري.. التقديم ومميزات مدرسة الحلي والذهب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمدارس التطبيقية للعام 2020 – 2021، في الفترة من 1 حتى 16 يوليو الجاري، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومنها مدرسة ايجيبت جولد المتخصصة في صناعة الحلي والذهب والوحيدة في مصر، وهي بديل عن الثانوية العامة، والتي تهدف لتأهيل جيل جديد لسوق العمل في المجالات العملية، وتستعرض في التقرير التالي خطوات التقديم لتلك المدرسة

مدرسة ايجيبت جولد الثانوية

هي مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والذهب، وهي شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، والمدرسة مشتركة بنين وبنات.

شروط التقدم لمدرسة الحلي والذهب

جاءت شروط مدرسة إيجيبت جولد الثانوية، لقبول الحاصلين

الحد الأدنى للطالب 240 درجة.

أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظات القاهرة- الجيزة-القليوبية.

ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات.

اجتياز المقابلات الشخصية التي تعقد بمقر المدرسة.

مدة الدراسة ثلاث سنوات

المنهج الدراسي المطبق يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

مميزات مدرسة الحلي والذهب

يحصل الطلاب على الرعاية الصحية.

التدريب العملي أثناء الدراسة.

مكافأة مالية أثناء فترات التدريب.

أولوية تعيين المتميزين.

نظام القبول بها يقوم بالأساس على المنافسة لاختيار الطلبة الأنسب لكل برنامج، وتشتمل تلك المعايير على الدرجات واختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.