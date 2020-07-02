لا جديد.. تركيا تقرر زيادة جديدة بأسعار الوقود من منتصف الليل

فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين بلغت حوالي 12 قرشًا على سعر اللتر، كما فرضت زيادة على سعر الديزل بلغت 10 قروش، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "تي 24 التركية" التركية، أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من منتصف ليل أمس الأربعاء اليوم، حسما أعلن اتحاد أرباب العمل في محطات إمداد الغاز بوقود الطاقة.

وأعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا في بيان أدلى به أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود سيتم تطبيقها اعتبارًا من 2 يوليو الجاري، وستكون 11 قرشًا على أسعار البنزين، و10 قروش على أسعار الديزل، وستنعكس الزيادة الجديدة على أسعار المضخات.

وسيبلغ سعر لتر البنزين الذي يباع من متوسط ​​6.23 ليرة في أنقرة 6.34 ليرة. سيرتفع لتر البنزين من 6،17 ليرة إلى 6.28 ليرة في اسطنبول ومن 6.25 ليرة إلى 6.36 ليرة في إزمير.

وسيبلغ سعر لتر الديزل الذي يباع في المتوسط ​​من 5.77 ليرة في أنقرة 5.87 ليرة. سيرتفع لتر المحرك من 5.72 ليرة إلى 5.82 ليرة في اسطنبول ومن 5.82 ليرة إلى 5.92 ليرة في إزمير.