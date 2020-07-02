بمساعدة أمريكية.. ضبط مخدرات بربع مليار دولار في كولومبيا

أعلنت الحكومة الكولومبية ضبط أكثر من 7.5 طن من الكوكايين قيمتها 286 مليون دولار، في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وأضافت حكومة كولومبيا، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن شحنة المخدرات كانت مخبأة وسط منتجات بناء وكان يجري نقلها من مدينة قرطاجنة الكولومبية الساحلية إلى بنما.

وأوضحت الحكومة الكولومبية، أنها "تخص هياكل لتهريب المخدرات مرتبطة بعصابة جلف المسلحة المنظمة"، وكانت ستتسلمها عصابات إجرامية أخرى في أمريكا الوسطى وأوروبا.

وقال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الشهر الماضي، إن إنتاج الكوكايين النقي في كولومبيا زاد بنسبة 1.5% العام الماضي إلى 1137 طنا، رغم تقلص مساحة زراعة مادة الكوكا المكون الأساسي للكوكايين.

ورغم جهود مكافحة المخدرات المستمرة منذ عقود، لا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم.

وقالت مصادر أمنية إن المتمردين اليساريين والعصابات الإجرامية والجماعات المسلحة اليمينية السابقة، ضالعون في إنتاج الكوكايين ونقله إلى مستهلكين في أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل أساسي.