مصرع مسلح أطلق النار على سيارة مدير القوات الخاصة بالكويت

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، مصرع المسلح الذي كانت تتعامل معه قوات الشرطة، والقوات الخاصة الكويتية مساء أمس الأربعاء، ولمدة 6 ساعات، بعد إطلاقه النار على نفسه.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم، أنَّ وزارة الداخلية الكويتية، ستصدر بيانًا في وقت لاحق، توضح فيه جميع ملابسات الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت الليلة الماضية، تعامل قوات الأمن مع أحد المطلوبين، وهو مسلح، بعد إطلاقه عدة أعيرة نارية، وإصابة سيارة مدير مدير إدارة القوات الخاصة، وأحد المنازل المجاورة، مضيفة أنَّه تمّ محاصرة المنزل الذي يتحصن به المسلح بمنطقة "علي صباح السالم" والسيطرة على الموقع.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، تلقت بلاغاً من مواطنة كويتية مساء أمس الأربعاء، أشارت إلى تعرض منزلها لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص، فتوجه رجال المباحث والأمن العام والنجدة الي الموقع، وتبين أنَّ المتهم هرب من المنطقة.

وتمكّن رجال المباحث من خلال تحرياتهم، من تحديد هوية مطلق النار، وكذلك المكان الذي احتمي بداخله، وتبين أنه متواجد في أحد المنازل بمنطقة "أم الهيمان"، فجري محاصرة المنزل، والتفاوض معه لتسليم نفسة وسلاحه، لكنه رفض وبادر بإطلاق النار علي رجال الأمن، فتمّ استدعاء رجال القوات الخاصة لمحاصرة المنزل، وذلك بعد أن أبدي المذكور مقاومة شديدة، وأطلق عدة أعيرة نارية أصابت أحداها سيارة مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاص الكويتي اللواء فيصل العيسي.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق، تعامل قوات الأمن بالتعامل مع أحد المطلوبين بعد إطلاقه عدة أعيرة نارية، وإصابة سيارة مدير إدارة القوات الخاصة، وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت الوزارة الكويتية، في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء، أنَّه تمّ محاصرة المنزل الذي يتحصن به المسلح بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع.