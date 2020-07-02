البنك الدولي يخصص قرضا بقيمة 50 مليار دولار لأفريقيا

أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنه سيقدم قرضا قيمته 50 مليار دولار هذا العام إلى 48 دولة في أفريقيا، تقع جنوب الصحراء الكبرى، وذلك من خلال محفظة مشروعات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن مكتب التمثيل الإقليمي للبنك الدولي، أن "هذه الأموال تبلغ ضعف حجم المبلغ الذي خصصه البنك الدولي، لنفس المنطقة قبل 10 سنوات، وفقا لمخطط مماثل".

وأشارت الوكالة الصينية، إلى أنه سيتم تقديم هذه القروض، لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والتعليم والصحة.