مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح وسط المكسيك

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، جراء هجوم شنّه مسلحون على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وسط البلاد.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم، عن مسؤول الأمن العام في مدينة "إيرابواتو" بولاية "جواناخواتو" بيدرو كورتيس قوله، إنّه بحسب المعلومات الأولية، فإنّ المهاجمين دخلوا المكان وأجبروا الضحايا على الجلوس على الأرض ثم أطلقوا النار عليهم.

وأضاف كورتيس، أنّ التقارير الأولية تفيد بأنّ المسلحين وصلوا إلى المكان في سيارة حمراء اللون وجاري البحث عنها وتحديد موقعها في الوقت الحالي.

يذكر أنّ ولاية "جواناخواتو" - التي تعد موطنا للصناعات الرئيسية وعدد من مصانع تصنيع السيارات الكبيرة - تعاني من العنف الناجم عن الجريمة المنظمة.