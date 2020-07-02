أبرزها متحف الحضارة والمركبات.. افتتاحات أثرية متزامنة الفترة المقبلة

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة ستشهد سلسة من الافتتاحات الفترة المقبلة، وبعضها سيكون في وقت متزامن، ومن ضمن هذه الافتتاحات متحف المركبات ومتحف كفر الشيخ، وهو متحف إقليمي وسيكون جيد جدا ويتحدث عن كل الآثار التي اكتشفت في الإقليم، كونه متحف إقليمي بالإضافة لمتحف شرم الشيخ الذي من متوقع له أن يكون متحفا عالميا.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن متحف شرم الشيخ تم تجميع آثار له من كل أنحاء مصر، وكل مخازن مصر، وسيكون مذهلا للمصريين والأجانب.

وأشار عثمان إلى أن متحف الحضارة مقرر افتتاحه أيضا الفترة المقبلة، كذلك متحفي المطار بصالة 2 وصالة 3 لجذب أنظار الزائرين للمنتج الثقافي بمصر.