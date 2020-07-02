فتح: شعبنا موحد لإسقاط خطة الضم

أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أنّ الشعب الفلسطيني اليوم موحد في خندق واحد لإسقاط مشاريع روابط القرى، التي تأتي تحت مسمى صفقة "العار"، وخطط الضم

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وجّه القواسمي "تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني وجالياتنا في كل أماكن تواجدهم في المنافي، والذين يخرجون في هذه الأيام في مظاهرات عارمة موحدين تحت العلم الفلسطيني رفضا للظلم والضم والإحتلال الإسرائيلي".

وقال: "شعبنا الفلسطيني العظيم البطل الذي خرج في القدس والأغوار وغزة وأمريكا وأوروبا ومخيمات اللجوء الصامدة وفي العالم أجمع، يؤكد مرة أخرى أنّه شعب عصي على الكسر، ويرفض الذل ومتمسك بحقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية دون انتقاص، وأنّه جاهز للانتصار لمبادئه وأرضه وحريته".