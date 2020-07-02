ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في "عزل بلطيم" لـ267 شخصا

أعلن مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، ارتفاع عدد حالات الشفاء في مستشفى العزل ببلطيم من فيروس كورونا، إلى 267 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 79 حالة.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن توزيع العلاج على المخالطين للمعزولين منزليا، كما يجرى متابعة توزيع الأدوية اللازمة طبقا لبرتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة على حالات العزل المنزلي ومتابعة المخالطين بصفة يومية مستمرة، موجهة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والجهات الأمنية والرقابية على الدعم المستمر، ولجميع أبطال الطاقم الطبي والإسعاف ومديري المستشفيات والتمريض والفنيين والإداريين على الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا.