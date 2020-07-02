العاملين بالبنوك: إقرار خطة نشاط البنك الزراعي في المجالات الاقتصادية

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائب جمال عقبي، اجتماعا مشتركا مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تم فيه إقرار خطة نشاط البنك في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخدمة المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة.

واستعرض جمال عقبي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعض الإنجازات العملاقة والنهضة الحضارية التي تحققت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم والتي أدت لتوفير فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، مشددًا في الاجتماع الذي حضره شعبان الوكيل النائب الأول لرئيس النقابة العامة وأعضاء اللجان النقابية بفروع البنك الزراعي بالمحافظات على أهمية مضاعفة الجهد وتحسين الأداء في العمل وهو واجب وطني علينا جميعا.

وقال، إن عمال مصر يعيشون الآن عصرهم الذهبي بسبب توجيهات ورعاية القيادة السياسية لهم وأنهم فخورين بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها مصر بين دول العالم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد علاء فاروق رئيس البنك أن العدالة الناجزة بين العاملين والتفاعل مع ممثليهم يقوم على أسس علمية هدفها الارتقاء بمستوى الأداء المصرفي داخل البنك الذي نأمل أن يكون الأول في مصر تأكيدا لأدائه المتميز في خدمة الدولة المصرية، ومعلنا عن تنفيذ برامج تدريبية متنوعة لجميع العاملين لأن جودة الأداء والسرعة في التنفيذ هو المطلوب الآن، وكذلك وافق على خطة تحسين هياكل الأجور وصرف مقابل البدل النقدي للإجازات بما لا يتجاوز نسبة 60% على أن يستعيد العامل من إجازاته السنوية بنسبة لا تقل عن 40% والموافقة على ترقية المستحقين لدرجة مدير إدارة بعد اجتيازه اختبارات شغل الوظيفة.

وقرر رئيس البنك الزراعي المصري، بأن يتحمل البنك علاج كل من يتعرض لعدوى فيروس كورونا من العاملين وأسرهم بما في ذلك الآباء والأمهات.

من جانبه أعرب شعبان الوكيل، نائب رئيس النقابة العامة، عن سعادته لما يتم من تطوير لآليات العمل في البنك الزراعي وأن ذلك سوف يعمق اقتصاديات البنك لخدمة مشروعات التنمية.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت سكرتارية المرأة العاملة هدية رمزية لرئيس البنك الزراعي المصري، تقديرا لدوره وعطائه المتميز للبنك والعاملين.