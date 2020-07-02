الوطنية للانتخابات تجتمع خلال ساعات لتحديد مواعيد استحقاق مجلس الشيوخ

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادتها للاستحقاقات الدستورية الجديدة بعد صدور قوانين الانتخابات وتعديلاتها، ويجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية للإنتخابات بعد أن صدر قانون مجلس الشيوخ والقوانين المعدلة لكل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، نفاذًا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل من العام الماضي.

ووفقًا للمجرى العادي لذلك، فإنّه يجرى الآن الاستعداد لانتخاب أول مجلس للشيوخ ويعكف الجهاز التنفيذي للهيئة حاليا على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التي ستجرى أمامها علمية الإقتراع مع مراعاة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ومن المنتظر أنَّ يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة القاضي لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض- اجتماعًا في غضون الساعات المقبلة، للنظر فيما أعدّه الجهاز التنفيذي للهيئة برئاسة القاضي أسامة عزيز من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدراها وتحديد موعد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الهيئة الذي يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، في داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشيح والجدول الزمني لهذه الإنتخابات.

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