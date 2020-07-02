إصابة شخصين بحروق إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزلهما في البحيرة

أصيب شخصان بحروق من الدرجة الأولى والثانية بأماكن متفرقة بالجسم، فجر اليوم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة، بمنزلهما الكائن بمركز الرحمانية، بالبحيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

وكان مأمور مركز شرطة الرحمانية، تلقى بلاغا بانفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة، داخل منزل كائن بعزبة حسن خيرالله، التابعة للمركز.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: "فتحي س.ع" 60سنة، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الرقبة والفخد والوجه وأعلى الصدر والزراعين، "رامي ف.س" 35 سنة، بحروق من الدرجة الأولي والثانية في الرقبة والفخد والوجه والبطن، وجرى نقلهما لمستشفى الرحمانية العام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.