الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق مانشستر سيتي، اليوم الخميس 2 يوليو، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد الاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، عبر قنوات بي إن سبورتس، بتعليق حفيظ دراجي، الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة و10.15 بتوقيت السعودية و11.15 بتوقيت الإمارات.

ويسعى ليفربول للفوز لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية أما فريق مانشستر سيتي يريد الانتصار، لرد اعتباره من هزيمة الدور الأول بـ3 أهداف مقابل هدف، في ملعب أنفيلد، إضافة إلى تجريده من لقب الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباراة اليوم، قيام لاعبي مانشستر سيتي بعمل ممر شرفي، للاعبي ليفربول، بعدما حسموا لقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخ النادي العريق، كما أن لقب الدوري الإنجليزي هو الأول الذي يحققه الفريق الأحمر منذ 30 عاما.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، أما السيتي المركز الثاني برصيد 63 نقطة.