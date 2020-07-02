برلماني: علينا التمسك بدولة القانون لتحقيق التقدم

أعلن النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، تأييد التام والمطلق التصريحات المهمة والتلقائية التي أطلقها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقال فيها نصا: "إننا بصدد إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها وأنه إذا لم تدر الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلبا على المواطن"، وقوله: "إذا لم تدر بشكل صحيح، هترجع يقف الناس على طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع والسلع هتنقص".

وقال الحناوي في بيان له أصدره اليوم إننا جميعا على أن نتمسك وبكل قوة ليس بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها في فترة وجيزة تعادل ماتحقق على مدى أكثر من نصف قرن، ولكن الأهم من ذلك وحتى يستمر تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى علينا التمسك بدولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور ومواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف والإهمال والمخالفات في كل شيء وتطبيق القانون بكل حسم وقوة وعلى الجميع ومواجهة فوبيا إسقاط الدولة لأن المؤامرات الداخلية والخارجية من قوى الشر والظلام والإرهاب لاتزال مستمرة.

وأكد النائب محمد هاني الحناوي أن تماسك كل المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة هو الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات قوى الشر والإرهاب والظلام.

وأعرب عن ثقته التامة في حرص كل المصريين على استعاد روح ثورة 30 يونيو الخالدة والتي أبهرت العالم كله بحرص الشعب المصري العظيم على إسقاط كل من يحاولون تدمير الدولة المصرية وتحويلها إلى دولة فاشلة يقف شعبها أمام طوابير العيش وتتزايد أزمات ومشكلات نقص المواد البترولية والسلع الأساسية وغيرها.