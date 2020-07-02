القومي للبحوث: نجحنا في تحضير أول لقاح لكورونا.. وننتظر التجارب السريرية

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن المركز نجح في الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا المستجد كوفيد 19 من ضمن 4 لقاحات يجري العمل عليهم، قائلا: "تم الانتهاء من اللقاح المثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة في التجارب على الحيوانات"، مشيرا إلى أنه جارٍ تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتا إلى أن اللقاحات الأربعة تم العمل عليهم منذ الإعلان عن الجائحة في العالم، لافتا إلى أنهم ضمن 132 لقاحا يتم العمل عليهم عالميا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وتابع علي في حديثه لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من تحضير 3 أدوية لعلاج كورونا، لافتا إلى أنه جارٍ تحضير ملفاتهم للعرض على لجنة الأخلاقيات للبدء في التجارب السريرية لهد، مؤكدا أن مهمة المركز القومي للبحوث بحثية وليست تطبيقية على المواطنين، مشيرا إلى أن العمل في المركز يسير بصورة جيدة، مشيدا بدعم القيادة السياسية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز، في توفير كل الإمكانيات للباحثين لإنجاز المهمة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجارٍ تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة "GMP" لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات "1،3،4" من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

ونوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، وجارٍ تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

الجدير بالذكر أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.