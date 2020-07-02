الصين تدعو الهند لوقف "الممارسات التمييزية" بحق شركاتها

دعت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الهند إلى وقف ما وصفتها بـ"الممارسات التمييزية" ضد الصين وشركاتها، وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بمقر الوزارة، تعليقا على قرار الهند بحظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة أغلبها صيني.

وقال "فنج" إنّ "الصين لم تفرض أي قيود أو إجراءات تمييزية ضد خدمات أو منتجات هندية. نأمل أن تصحح الهند بشكل فوري ممارساتها التمييزية ضد الصين والشركات الصينية".

وكانت وزارة التقنية الهندية أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارا بحظر 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها صيني، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك" الشهير من شركة "بايت دانس"، و"وي شات" من "تنسنت"، معتبرة أنّ التطبيقات "تضر بسيادة الهند ونزاهتها والدفاع عن الهند وأمن الدولة والنظام العام".