إيران: حادث موقع نطنز النووي لم يسفر عن خسائر بشرية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، أنّ الحادث الذي وقع في وقت سابق في إحدى الصالات المسقوفة قيد الإنشاء في فناء منشأة "نطنز" النووية لم يسفر عن خسائر بشرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أنّ الحادث لم "يعرقل" الأنشطة النووية الجارية في هذه المنشأة ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف كمالوندي، أنّه "لا داع للقلق بشأن إمكانية حدوث التلوث نظرا لعدم وجود نشاط في الصالة المذكورة"، مؤكدا أنّ فرق الخبراء يتواجدون حاليا في مكان الحادث لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

وتعتبر منشأة "نطنز" النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط البلاد من أهم المنشآت النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم في إيران.