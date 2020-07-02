الاتحاد الأوروبي يكرر الدعوة لوقف إطلاق النار في راخين وتشين بميانمار

دعا الاتحاد الأوروبي مجددا، اليوم، القوات المسلحة في ميانمار على وجه السرعة لتنفيذ وقف غير مشروط لإطلاق النار بما في ذلك في ولايتي راخين وتشين وإعادة الالتزام بعملية سلام شاملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة الجديدة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي، في بيان، إنّ الاتحاد يدعو جميع دول المنطقة بما في ذلك الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان"، لمزيد من التعاون مع حكومة ميانمار لضمان تكثيف جهودها، لإيجاد حل عادل ودائم لقضية أقلية الروهينجا المسلمة بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.

ورحبت مصرالي، بقرار إندونيسيا بالسماح بالنزول الآمن وتوفير المساعدة الإنسانية والحماية لنحو 100 لاجئ من الروهينجا معظمهم من النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل قبالة الساحل آتشيه الشمالي الأسبوع الماضي.

وقالت مصرالي، إنّ "إنقاذ لاجئي الروهينجا الذين يواجهون ظروفا صعبة يؤكد احترام القانون الدولي ويثبت سخاء الشعب والحكومة الإندونيسية".

وأضافت المتحدثة الجديدة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: "نقدر البادرة الإنسانية لحكومة إندونيسيا، فمحنة الروهينجا لا يمكن حلها من خلال العمل الإنساني للبلدان الخيرية وحدها".

وأشارت مصرالي، إلى أنّ "منبع محنة الروهينجا هو في ولاية (راخين) حيث تم طردهم بالقوة في الأصل".

وأوضحت مصرالي، أنّ الاتحاد يتوقع من حكومة ميانمار أن تهيئ الظروف التي تمكن لاجئي الروهينجا من "العودة الآمنة والمستدامة والكريمة والطوعية إلى أماكنهم الأصلية".