9 يوليو.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أم كلثوم تعود من جديد بساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي جمهورها من جديد بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بفتح المسارح والمراكز الثقافية مع تواجد 25% من طاقتها الاستيعابية، والالتزام بإجراءات التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا.

موعد وأسعار تذاكر حفل أم كلثوم تعود من جديد

ويعود فريق مسرح الساقية للعرائس، بحفلين متتاليين "أم كلثوم تعود من جديد" أول مرة بعد حظر التجوال الذي قررته الحكومة بسبب فيروس كورونا، الساعة 6 مساء، والساعة 8 مساء، الخميس 9 يوليو، في قاعة النهر بساقية الصاوي، وطرحت الساقية تذاكر الحفل بسعر 30 جنيها.

يذكر أن مسرح عرائس الساقية أطلق عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، ويقدم العديد من الحفلات لنجوم الزمن الجميل أبرزهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وشادية، وفريد الأطرش وغيرهم.

وأوضحت ساقية الصاوي أنّ ارتداء الزوار الكمامة شرط أساسي للدخول، كما يتم الالتزام بنسبة الـ25% التي أقرتها الحكومة، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي داخل القاعات، وقياس درجة الحرارة والتعقيم بشكل مستمر.