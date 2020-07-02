رئيس بحوث الصحراء: توصلنا لأقلمة نبات "البانيكم" لتحمل الملوحة بمطروح

أعلن الدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، توصل الباحثين بمركز البحوث التطبيقية، والتابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، لأقلمة نوع من نبات البانيكم المعمر، لتحمل الملوحة.

سواء كانت فى التربة أو مياه الرى، من خلال إطلاق برنامج لنشر البانيكم لإنتاج الأعلاف تحت ظروف الملوحة، وذلك للوصول إلى حزمة توصيات فنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، التى تخدم مناطق التوسع الأفقى التى تتصف بمياه جوفية عالية الملوحة، مثل منطقة المغرة بجنوب العلمين بمحافظة مطروح وسيوة، والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق.

وقال "مصيلحى"، اليوم، إن هذه الجهود فى إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة التوسع الأفقى لزراعة المراعى بالساحل الشمالى الغربى، ومحافظة مطروح.

وأضاف أننا جهزنا دورة إنتاج شتلات نبات البيانكم المتحمل للملوحة بعد فترة 19 يوم من عملية الزراعة للتقاوى بصوب مركز البحوث التطبيقية ويجرى حاليا التجهيز لزراعتها بواحة سيوة التى تبعد عن مدينة مرسى مطروح بقرابة 300 كيلو متر جنوباً، والتى أصبحت جاهزة للزراعة.

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، أن فريق العمل بالمركز توصل إلى بعض الممارسات الجيدة لأقلمه نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء فى المليون، ونجحنا فى تنفيذ 22 حقل إرشادى فى مطروح بالإضافة إلى حقول إرشادية بسيوة فى حقول المزارعين.

وأوضح المهندس عبدالحميد إسرافيل، مدير وحدة المراعى بمركز التنمية المستدامة بمطروح والقائم على تنفيذ البرنامج أن الوحدة توصلت إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلى بحقولهم والتوسع فى زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الإستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضى المتأثرة بالأملاح فى إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعى المتدهورة على أراضى محافظة مطروح.