مدير الشباب بالإسماعيلية يتفقد الأندية الرياضية بالتل الكبير

تفقد سامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، يرافقه عمرو عبد المجيد رئيس فرع التل الكبير اليوم الخميس، عدداً من مراكز الشباب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بفرع التل الكبير لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

وذلك في ثان أيام عودة النشاط الرياضي وفق قرارات عودة النشاط التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولة تفقد مركز شباب أبو عيادة، وأستمع سامى عبد الحليم لمسئولي المركز عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب المركز وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وتجهيزات تنفيذ تلك الإجراءات في أماكن الإستقبال، والبرجولات، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأعضاء

وتعرف سامي عبد الحليم، على جهود مجلس إدارة المركز بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة وفق معايير منظمة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، وأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وأكد على المتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء المحافظة، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصاً على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

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جانب من الجولة