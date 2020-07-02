110 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة أفريقيا على مواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، حزمة مساعدات بقيمة 110 ملايين يورو "124 مليون دولار أمريكي"، لدعم جهود منطقة شمال أفريقيا في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المفوضية الاوروبية في بيان صحفي إنّ الحزمة الجديدة تأتي ضمن جهود الاتحاد الاوروبي العالمية في مواجهة كورونا المستجد، وأنّها ستوفر من خلال صندوق الطوارئ لأفريقيا.

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أنّ المساعدات الجديدة ستحسن مرونة المواطنين والمهاجرين والفئات الضعيفة في ليبيا وتونس في مواجهة التحديات الصحية الناشئة عن جائحة كورونا.

وتشمل الحزمة الجديدة برنامجا إقليميا لحماية الطفل في ليبيا ومصر وتحسين حماية الأطفال واليافعين في جميع منطقة البحر المتوسط.

وبذلك يصل حجم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشمال أفريقيا من صندوق الائتمان للطوارئ في أفريقيا، لنحو 888 مليون يورو "مليار دولار أمريكي" منذ إطلاقه في عام 2015.