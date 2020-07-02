محمود العسيلي نجم أول حفلات مهرجان "البلكونة أونلاين"

يستعد النجم محمود العسيلي لإحياء حفل "أونلاين" على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمهوره ومحبيه، يوم الجمعة 10 يوليو، في الساعه العاشرة مساء، ليفتتح أولى حفلات مهرجان "حفلة من البلكونة" الذي يضم الفترة القادمة 8 حفلات غنائية أونلاين لعدد من أشهر نجوم الغناء على مدار الثلاثة أشهر القادمة، وبمجرد الإعلان عن الحفل لاقى إعجاب العديد من جمهور التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا معه بشكل كبير.

وتظهر حفلات من البلكونه بشكل مبهر ومختلف في عالم الحفلات الأونلاين ويقوم بتنظيمه أحمد غانم، هاي ويف، الذي قام بتنفيذ هذا المهرجان بشكل جديد ومختلف، حيث صرح أن المهرجان سيكون تحت مسمى "حفلة في البلكونة"، ويضم عددا كبيرا من الحفلات الأونلاين لعدد من أشهر مطربي الغناء خلال الفتره القادمة، وسيتم استخدام أحدث التقنيات في التصوير، وطريقة نقل الحفل أونلاين بأعلى جودة ليظهر بشكل جديد للجمهور على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.