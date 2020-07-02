جامعة الأزهر تطور بوابات ذكية متعددة الوظائف

شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، ومؤمن متولي أمين عام الجامعة، ما قدمته لجنة خدمة المجتمع بالجامعة من استكمال ما تم تنفيذه سابقاً لكابينة ذكية متعددة الوظائف تحتوي على مزايا تسجيل البيانات للعاملين وربطها بشبكة بيانات المبنى، كما تم إضافة كاميرا للرصد.

وأكد الفريق خلال اللقاء -حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- أن الكابينة المقترحة ليست للتعقيم فقط وإنما متعددة الوظائف وأضيف إليها خاصية التعقيم ليتم الاستفادة بها في الفترة السابقة مع التأكيد على أن الكابينة مصممة في الأساس لما بعد كورونا، ووظيفتها الأساسية تعتمد على تحقيق متطلبات مواجهة فيروس كورونا مثل قياس الحرارة عن بعد وإنذار وشاشة بيانات وإشارات ضوئية.

وأضاف بيان المركز الإعلامي أن هذا التطوير متمم لما أضيف سابقاً لتطوير الكابينة متعددة الوظائف والتي تحتوي علي إدارة بيانات ذكية، تشمل بيانات حركة العاملين في مباني الجامعة مثل تسجيل الحضور دون التوقيع في كشوف او استخدام بصمة اليد، ومتطلبات الحماية من فيروس كورونا مثل (مقياس الحرارة عن بعد وإنذار وشاشة بيانات وإشارة ضوئية)، ونظم حماية (كاميرات ومستشعرات للأجسام الخطرة).

وأوضح الفريق أن تلك الإضافات مناسبة لما طلبه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لفرع الجامعة بأسيوط والمشرف على قطاع المستشفيات، وهي أن تشتمل البوابة على أرشفة حركة الأطباء والعاملين والمرضى.