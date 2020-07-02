كورونا يرفع معدل البطالة في منطقة اليورو لـ7.4% في مايو

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم، ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال مايو مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بسبب إجراءات الإغلاق المطبقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقرير مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.4% في مايو من 7.3% خلال أبريل، فيما أشارت التوقعات إلى أنه سيسجل 7.6%.

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو إلى 12.14 مليون شخص خلال مايو، إذ ارتفع عددهم بمقدار 159 ألفا مقارنة بمستويات الشهر السابق له.

ويأتي ذلك بعد أن اتخذت عدد من الاقتصادات الأوروبية خطواتها الأولى لإعادة فتح أبوابها في مايو الماضي، مما سمح لبعض العمال بالعودة إلى وظائفهم، ومع ذلك، فإن تدابير التباعد الاجتماعي التي لا تزال قائمة وقيود السفر المستمرة تحد من وتيرة الانتعاش.

وفي حديث لها يوم الجمعة الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إن العالم ربما يكون قد تجاوز الفترة الأسوأ من الجائحة، على الرغم من أنها حذرت من وجود خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماشا بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2020 بأكمله، يليه انتعاش بنسبة 5.2% في عام 2021.