بسبب كورونا.. تأجيل استمارة الكشف الطبي للصف الأول الثانوي ببورسعيد

قرر الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إعطاء فرصة لأولياء الأمور، بعد فترة تسليم استمارة الكشف الطبي للتلاميذ المتقدمين بالمدارس حتى بداية الدراسة، لمنع تزاحم المواطنين أمام الوحدات الصحية، فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتحديث ملفات الطلاب المقبولين بالصف الأول الثانوى، الإعدادي، الابتدائي" للعام 2020- 2021، والاستعداد لفتح باب قبول الملفات، والكشف الطبى على التلاميذ، وفى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب وللصالح العام، ولحسن سير العمل وانتظامه.

وكانت وحدة صحة بورفؤاد ثان، شهدت ازدحاما كبيرا لأولياء الأمور، لعمل ملفات الكشوفات الطبية لابنائهم، وطالب العديد منهم بسرعة اتخاذ قرار لمنع التزاحم، بتأجيل عمل تلك الكشوفات الطبية فى الوقت الحالى، نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.