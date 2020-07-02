مصرع عامل وإصابة آخر أثناء هدم منزل في الدقهلية

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوطهما أثناء هدم منزل بمدينة دكرنس.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام، بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة، وإصابة آخر، أثناء عملهما في هدم أحد المنازل.

انتقل على الفور ضباط المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام العمال بهدم منزل خالي من السكان، مكون من دورين ملك المواطن محمد البسطويسي، وأثناء هدم المنزل، انهار جزء منه، وسقط كلا من "عمر عبدالونيس عبدالفتاح"، عامل ومقيم بدكرنس، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وتم نقله إلى مشرحه مستشفي دكرنس العام، تحت تصرفات النيابة العامة، وأصيب محمد أحمد إبراهيم 24 سنة بالساق الأيمن، وتم دخوله مستشفى دكرنس لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.