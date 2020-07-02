إعدام مواد غذائية فاسدة وتحرير محاضر استعدادا لعودة السياحة بشرم الشيخ

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه في إطار بدء توافد السياح إلى مدينة السلام شرم الشيخ، مر مكتب مراقبة الأغذية بشرم الشيخ، على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وعدد من المحال التجارية لضبط أي مخالفات.

وقال إن اللجنة المشكلة، ضمت إبراهيم أبو هاشم مراقب أول أغذية الادارة الصحية بشرم الشيخ، ومحمد إسماعيل مفتش أغذية مكتب صحة شرم الشيخ، بالمرور على عدد 35 منشأة غذائية.

وجرى إعدام 153.5 كيلو و65 لتر من المواد الغذائية غير المناسبة للأستهلاك الأدمى، وتحرير عدد (33) محضر للقرار رقم 96 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة.

وقامت الحملة التي أشرف عليها الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية والدكتور أيمن الشناوي مدير إدارة مراقبة الأغذية بتحرير عدد (39) محضر للقرار رقم 97، لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

وسحب 6 عينات للتحليل، وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الادمى والمواصفات القياسية.

وشدد رخا، على المرور على الاجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الاجتماعى فى تلك الأماكن، للحد من انتشار الأمراض المعدية، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.