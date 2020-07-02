خالد الجندي يوضح حكم الحلف بالنبي

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشعب المصري والقيادة السياسية بذكرى ثورة 30 يونيو، واعتبرها مصدرا من مصادر الفخر والعزة التي أعادت للمصريين كرامتهم وأعادتهم لعقيدتهم الصحيحة.

وتحدث "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، عن حكم الشرع في الحلف بالنبي، فذكر أن المذهب الحنبلي الوحيد في الأئمة الأربعة الذي أجاز الحلف بالنبي محمد، فالإمام أحمد بن حنبل أجازه لأن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان برسول الله، فضلًا عن أنه أحد ركني الشهادة.

وأوضح أن الحلف بالنبي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يمين له كفارة وحنث إذا حنث الإنسان فيه، منوهًا أن المرء يحاسب على الحلف بالنبي كالحلف بالله، وفقًا للمذهب الحنبلي، مؤكدًا أن الحلف بغير الله كالحلف بالنعمة له رأيان إما التحريم أو الكراهة، متابعًا: "المالكية والشافعية ذهبوا إلى الكراهة ولهم قول بالتحريم، وأوضحوا أن الأمر يتراوح بين التحريم والكراهة".