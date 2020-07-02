مستشفى قنا العام يستعين بأطباء نفسيين لرفع الروح المعنوية لمصابي كورونا

استعان مستشفى قنا العام بعدد من الأطباء النفسيين، لرفع الروح المعنوية للمصابين بفيروس كورونا المستجد خلال قضائهم فترة العلاج.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا تحتاج لدعم نفسى، لرفع الروح المعنوية ومساعدتهم على تخطى فترة المرض والتماثل للشفاء، ذلك كانت الفكرة بالاستعانة بأطباء نفسيين لبث روح التفاؤل والبهجة بين المرضى و العمل على حل أى مشاكل تواجه المرضى.

وأضاف الديب، بأن سماع المرضى باستمرار لأخبار سيئة عن فيروس كورونا، و أرقام وإحصائيات عن عدد المصابين و الوفيات، يتسبب فى حالة اكتئاب لبعض المرضي، ما يولد أفكارا سيئة لديهم قد تدفعهم لاتخاذ قرارات سيئة فى حق أنفسهم.

وأشار الديب، إلى أن الأطباء الثلاثة المكلفين بهذه المهمة يتواجدون مع المرضى ليلا فى حديقة المستشفى، للتحاور و النقاش معهم لمساعدتهم على تخطى الأزمة المرضية وتقبل فترة المرض التى لن تطول بالتفاؤل.

وأوضح الديب، أن المكان المخصص لهذه المهمة يتم تعقيمه قبل و بعد الجلسات التى تجمع المرضى بالأطباء، مع تهيئة الجو المناسب لهم، والالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة أي فرص للعدوى.