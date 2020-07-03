نجل الموجي يكشف أسرارا من حياة والده: اختلف مع "العندليب" بسبب الأجر

قال عازف الكمان يحيى الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، إن والده كان يُلحن أي أغنية في أي وقت، بل ويستلهم ألحانا بدون كلمات، مضيفًا: "يأتي له الوحي في أي وقت فكان من الممكن أثناء تناولنا وجبة الغذاء سويا، ينزل عليه الوحى ووالدتنا تقولنا بس ونسكت عشان بيكون بيفكر في لحن أغنية جديدة".

وأضاف "الموجي" الابن، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة "الحياة"، أن والده كان مُحب للغاية لأغنية "بيت العز يا بيتنا"، وكان يحتم أي مناسبة عيد ميلاد لأبنائه بهذه الأغنية، كما أن والده كان يحب الدندنة أثناء وجوده في المنزل وخاصة لأغاني العندليب الراحل عبدالحليم حافظ.

وأكد نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي أن لوالده العديد من الأغاني الناجحة التي تعاون فيها مع العندليب عبد الحليم حافظ لا يستطيع إحصاءها أبرزها، نار، حبيبها، رسالة من تحت الماء، أحبك، جبار، قارئة الفنجان، ولكن كان بينهما العديد من الخلافات، فعندما ارتفع أجر عبد الحليم لم يرتفع أجر الملحن وباقي صناع الأغاني معه. ورغم ذلك كانت هناك علاقة قوية بينهما فهو وأخواته كانوا ينادون العندليب بـ العم.

وعن علاقة والده مع والدته، أكد أنه لم تكن في خلافات رغم زواجه مرة أخرى، وكان يترك المنزل لشهور وفى ذات مرة ترك المنزل لمدة سنتين، وعندما عاد والدتي طلبت منا السكوت ولا نفكر في معاتبته أو نقول أي شيء، وتم استقباله بشكل كويس، "أمي استقبلته بترحاب شديد وعملته الغداء، ولما سألناها ليه، قالتلي ده مصر ، استحاله تنكد عليه وتهدم مصر".

وأشار إلى أن والده بجانب كونه ملحنا جيدا، كان أبا جيدا ، دائم السؤال عن أبنائه ، والاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، "عدد إخوته 6، ثلاثة أولاد وثلاث بنات ، وهم ألحان وأنغام وغنوة وأمين وموجي، والدي كان يقصد معاني أسامي أبنائه، وارتباطها بشخصيته وموهبته".