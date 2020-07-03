محسن جابر عن الموجي: كان هو من يختار الكلمات والموضوع والمطرب لألحانه

تحدث المنتج محسن جابر، عن الموسيقار القدير الراحل محمد الموجي في ذكرى وفاته، فذكر أن الموجي كان يتميز بالتواضع الشديد، ويعامل كل الفنانين ببساطة وسلاسة، كما أن الراحل كان هو من يختار الكلمات والموضوع والمطرب لألحانه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة "الحياة".

وأضاف "جابر"، أن الفنان محمد عبد الوهاب أول من اكتشف المطربة ميادة الحناوي، ومحمد الموجي أول من لحن لها، وبعد منع المطربة ميادة الحناوي من دخول مصر، سافر لها الفنان بليغ حمدي، وقدمت معه رائعة "الحب اللي كان"، مؤكدًا أن الموجي كان يعشق الدندنة في مكتبه.

ورحل الموجي، صاحب الموهبة الفريدة ومجدد الموسيقى والنغمات، عن عالمنا عام 1995، تاركًا إرثًا فنيًا يجمع بين الألحان الفريدة والموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام التي تعد من علامات السينما المصرية.

جرب حظه في التمثيل والغناء ولم يحالفه الحظ، فكان "تلحين" الأغاني بمثابة بوابة للشهرة في عالم الموسيقى للملحن محمد الموجي، الذي أصبح رمزًا من رموز الأغنية العربية، وأثرى مكتبتها بكنوز غنائية لا تقدر بثمن.