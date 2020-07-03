ارتفاع أسعار النفط بنوعيه خلال الأسبوع وسط مخاوف من فيروس كورونا

شهدت أسعار النفط الخام بنوعية خام برنت العالمي وخام غرب تيكساس الأمريكي ارتفاعاً خلال الأسبوع الحالي.

وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض المخزونات الخام الأمريكية، بجانب انخفاض البطالة وبدء فتح عدد من الدول للمجال الجوي لها وبدء حركة الطيران.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعات حيث وصل سعر البرميل الخام برنت العالمي إلى 42.94 دولار،وسجل خام غرب تيكساس الأمريكي مبلغ 40.33 دولار للبرميل.

ولكن يأتي تعافي أسعار النفط الخام بحذر شديد نتيجة المخاوف المتصاعدة بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.