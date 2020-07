رحيل مصممة الرقصات الهندية الشهيرة ساروج خان

رحلت اليوم عن الحياة، مصممة الرقصات الهندية الشهيرة ساروج خان، عن عمر يناهز 71 عاما، في مستشفى مومباي بعد تعرضها لسكتة قلبية.

ولدت ساروج خان، 22 نوفمبر 1948، في مومباي بالهند، وشاركت في تصميم الرقصات في أكثر من 300 فيلم بحسب موقع IMDB.

بدأت ساروج عملها عام 1960 كمساعدة تصميم الرقصات في فيلم Kalpana، وانطلقت بعدها لتصبح واحدة من أشهر من صمم الرقصات في بوليود والعالم كله.

ومن الأفلام التي شاركت في تصميم رقصات بها، Devdas عام 2002 من بطولة شاروخان ومن إخراج Sanjay Leela Bhansali، وLagaan: Once Upon a Time in India عام 2001، من بطولة أمير خان وإخراج Ashutosh Gowariker.

وأيضا فيلم I Have Given My Heart Away, Darling عام 1999 من بطولة ايشواريا راي، سلمان خان، وإخراج Sanjay Leela Bhansali.

وفازت ساروج، بجائزة الفيلم الوطني الهندي عن تصميم الرقصات ثلاث مرات: عن "Devdas" و"Sringaram" و"Jab We Met".

وشاركت ساروج خان كممثلة في 19 فيلما، ونعاها على موقع تويتر عدد من كبار نجوم هوليود منهم فرح خان التي كتبت: " كنت مصدر إلهام لكثير من الفنانين".