 تطهير الترع والمصارف بأسيوط لتحسين وصول المياه لنهايتها

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات تطهير الترع والمصارف وإزالة المخلفات الناتجة عنها بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية والقروية ومديرية الري، للتأكيد على وصول المياه إلى نهايات الترع والمجاري المائية، حفاظًا على الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى اهتمام الجهاز التنفيذي بالحفاظ على قطرة المياه وإجراء عمليات التطهير ورفع المخلفات والقمامة منها، والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع وتسهيل عمليات الري.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تلك الحملات مستمرة بالمصارف والترع بكافة ربوع المحافظة، لمراجعة وتنفيذ عمليات تطهير ونزع الحشائش (ورد النيل وجرفية وغاطس و...)، بإستخدام حفارات وصنادل ولوادر وسيارات ومعدات مديرية الري والوحدات المحلية والقروية التابعة لهذه المناطق لنقل القمامة والمخلفات إلى المقالب المخصصة لها، ورفع المخلفات الناتجة عنها أولًا بأول لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والمصارف، لتستفيد منها الأراضي الزراعية.

وكشف المهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، عن تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش والمعوقات من الترع، وأمام الحجزات بمراكز "البداري وصدفا وساحل سليم والقوصية ومركز أسيوط وحي غرب"، مؤكدًا استمرار حملات التطهير بناءا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكال الطرق الممكنة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.