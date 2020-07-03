صورة.. وفاء صادق تستعيد ذكريات طفولتها مع والدتها: أنا ومامتي

تحرص الفنانة وفاء صادق، دوما على التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صادق صورة لها وهي طفلة بصحبة والدتها، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، معلقة: "أنا ومامتي".

ومنتصف الشهر الماضي، كانت قد نشرت الفنانة وفاء صادق صورة عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" بصحبة أبنائها وهي تحتضنهم معلقة: "الثلاثي الرهيب، متحرمش من حضنكم أبدا يا قلبي وروحي ربنا يحفظكم".

يذكر أن الفنانة وفاء صادق شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.